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Laptop almak için biriktirdikleri parayı kampanyaya bağışladılar

İHA

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde ikamet eden iki kardeş laptop almak için biriktirdikleri parayı polis aracılığıyla 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladılar.

Laptop almak için biriktirdikleri parayı kampanyaya bağışladılar

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde ikamet eden iki kardeş laptop almak için biriktirdikleri parayı polis aracılığıyla 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladılar.
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sözleriyle başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası devam ediyor. Ülke genelinde vatandaşlar verilen hesaplara elinden geldiğince bağışta bulunuyor. Son olarak Arifiye ilçesi Neviye Mahallesinde oturan Misra Aydin ve Hüseyin Aydın kardeşler, anneleri Özge Aydın ile birlikte Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Arifiye İlçe Emniyet Amirliğini arayarak, kumbaradaki laptop almak için biriktirdikleri paraları “Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışlamak istediklerini söyledi. 9 ve 12 yaşlarında olan Misra ve Hüseyin kardeşlerin talebi üzerine, Arifiye İlçe Amirliğinde görevli polis memurları çocukların evine giderek kumbarayı teslim aldı.
Kumbarayı açan polisler çıkan parayı tek tek saydı. Aydın kardeşlerin kumbarasında biriken 152 TL 75 kuruşu alan polis memurları tarafından kampanyaya yatırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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