Laptop almak için biriktirdikleri parayı kampanyaya bağışladılar

<br>Güven HASBAŞ/ARİFİYE (Sakarya),(DHA)- SAKARYA´da yaşayan Mısra ve Hüseyin Aydın kardeşler, laptop almak için biriktirdikleri parayı `Biz Bize Yeteriz Türkiyem´ kampanyasına bağışladı.<br>Arifiye Neviye Mahallesi´nde yaşayan Mısra (9) ve Hüseyin Aydın (12) kardeşler, laptop almak için biriktirdikleri parayı `Biz Bize Yeteriz Türkiyem´ kampanyasına bağışlama kararı aldı. Anne Özge Aydın, Arifiye İlçe Emniyet Müdürlüğü´nü arayarak, bağış yapma isteklerini iletti. Mısra ve Hüseyin Aydın, evlerine gelen polise kumbaralarında biriktirdikleri parayı verdi. 152 TL'yi teslim alan polisler, bankaya giderek kampanyaya bağışladı.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Arifiye Güven HASBAŞ<br>2020-04-14 14:02:51<br>
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