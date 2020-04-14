Laptop almak için biriktirdikleri parayı kampanyaya bağışladılar

<br>Güven HASBAŞ/ARİFİYE (Sakarya),(DHA)- SAKARYA´da yaşayan Mısra ve Hüseyin Aydın kardeşler, laptop almak için biriktirdikleri parayı `Biz Bize Yeteriz Türkiyem´ kampanyasına bağışladı.<br>Arifiye Neviye Mahallesi´nde yaşayan Mısra (9) ve Hüseyin Aydın (12) kardeşler, laptop almak için biriktirdikleri parayı `Biz Bize Yeteriz Türkiyem´ kampanyasına bağışlama kararı aldı. Anne Özge Aydın, Arifiye İlçe Emniyet Müdürlüğü´nü arayarak, bağış yapma isteklerini iletti. Mısra ve Hüseyin Aydın, evlerine gelen polise kumbaralarında biriktirdikleri parayı verdi. 152 TL'yi teslim alan polisler, bankaya giderek kampanyaya bağışladı.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Arifiye Güven HASBAŞ<br>2020-04-14 14:02:51<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.