Şehit babası, Milli Dayanışma Kampanyası'na ineğini bağışladı

<br>Ramiz Kaan OKTAR/KAYNARCA (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Kaynarca ilçesinde, yaşayan şehit babası Halil Karadağ (71), bir ineğini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı. İneğin satışından elde edilecek para, kampanya hesabına yatırılacak.<br>13 Ekim 1997 tarihinde, Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütü ile girilen çatışmada şehit düşen Piyade Komando Onbaşı Ercan Karadağ´ın Kaynarca Karaçalı Mahallesi´nde yaşayan babası Halil Karadağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın `Biz Bize Yeteriz Türkiye´m´ sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na inek bağışladı. Bağışlanan ineği teslim alan Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli, şehit babasına teşekkür etti.<br>Çiftçi Halil Karadağ "İneğimi Cumhurbaşkanı'nın başlattığı kampanyaya bağışlıyorum. Bu memleket bizim. İmkanım dahilinde bu hayvanımı memleketim için verdim. Ben bu memlekete bir oğlumu şehit verdim, dedem 18 yıl esir kalmış, biz bunları da biliyoruz. Bu memleket bizim, gerekirse diğer hayvanlarımı da bu memleket için veririm" dedi.<br>Başkan Murat Kefli de ineği satıp elde edilecek paranın kampanya hesabına yatırılacağını belirterek, "Halil Karadağ amcamız, kendi sağıp sütünü içtiği ineğini Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu `Biz Bize Yeteriz Türkiye´m´ kampanyasına bağışladı. Biz bu teslim aldığımız hayvanımızı satıp parasını Halil amcamız adına hesaba yatıracağız. Halil amcamız ve ailesi, bu memleket için her daim üzerine düşen görevi yerine getirmiştir. Kendisine Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletiyorum, kendisinin selamını da Cumhurbaşkanımıza bizzat ileceğim" diye konuştu.<br>DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Kaynarca Ramiz Kaan OKTAR<br>2020-04-15 11:16:17<br>

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