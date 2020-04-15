Asım Safitürk'ün emekli maaşı çekilerek kendisine teslim edildi

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Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk’ün emekli maaşı polis ekiplerce çekilerek kendisine teslim edildi.

Korona virüsü kapsamında 65 yaş üstünün sokağa yasağı konulmasıyla Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk emekli maaşını çekemedi. 78 yaşındaki Asım Safitürk için polis ekipleri tarafından emekli maaşları çekilerek kendisine teslim edildi.

Maaşını getiren polis ekiplerine teşekkür eden Asım Safitürk, ekiplere bol bol dua etti.

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