Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu Araçlarının dezenfekte işlemlerinin bitmesini bekleyen sağlık çalışanları kendilerine ikram edilen çay ve sıcak çorbaları içiyorlar Sakaryalı iş adamı Ertan Baylan: “Canını ortaya koyarak çalışan sağlık çalışanlarının yanında olabilmek adına bu uygulamayı hayata geçirdim”

Sakarya’da ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye bir iş adamı tarafından destek çadırı kuruldu. Dezenfekte işlemi sırasında bekleyen sağlık çalışanlarına çadırda ücretsiz olarak sıcak çorba, çay ve kahve ikramı yapılıyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında şüpheli hasta sevki yapan ambulanslar, Serdivan ilçesinde bulunan Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi arkasında bulunan bölgede dezenfekte ediliyor. Yaklaşık 20 dakika kadar süren dezenfekte işlemi esnasında ambulans içerisinde bulunan görevli sağlık personelleri ise o bölgede bekliyor. Bu durumu öğrenen Prestij Organizasyon ve Food Ville Catering firma sahibi Ertan Baylan, kendi imkanları ile sağlık çalışanları için ambulansların dezenfekte işlemlerinin yapıldığı bölgede destek çadırı kurdu. Araçlarının dezenfekte işlemlerinin bitmesini bekleyen sağlık personeline kurulan çadırda sıcak çorba, çay ve kahve ikramları ücretsiz bir şekilde yapılıyor.

Canlarını ortaya koyarak çalışan sağlık personelinin kendi imkanları ile yanında olabilmek adına böyle bir uygulama başlattığını belirten Baylan, “112 acil servis ekipleri hasta sevklerinin ardından diş hastanesi arkasına kurulan dezenfektasyon istasyonunda dezenfekte etme işlemleri gerçekleştiriliyor. Bu işlem esnasında araç içerisinde bekleyemeyen ve kendilerine yer hazırlanmayan sağlık çalışanları yaklaşık 20 dakika kadar dışarıda beklemek zorunda kalıyor. Şehirdeki restoranların çoğunluğu kapandığı ve yoğun mesailerinden dolayı yeme içme ihtiyaçlarını da karşılamakta zorlanıyorlar. Ben bu durumu öğrendikten sonra onlar için ambulanslarının dezenfekte edildiği bölgede bir destek çadırı kurdum. Arkadaşlarımın desteği ile bu çadırda sağlık çalışanlarımıza ücretsiz olarak sıcak çorba, çay ve kahve ikramında bulunuyorum. Onlar bu ortamda canını ortaya koyarak çalışırken, bizde onların yanında olduğumuzu hissettirebilmek adına böyle bir uygulamayı hayata geçirdim” dedi.

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