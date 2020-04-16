Sakarya'da koronavirüsü yenen 5 hasta, alkışlarla taburcu oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) SAKARYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde koronavirüs tedavisi görüp, iyileşen 5 kişi, sağlık personelinin alkışlarıyla taburcu edildi.<br>Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde koronavirüs nedeniyle tedavi gören 5 hasta, iyileşerek, taburcu oldu. Hastaneden ayrılanlara, evlerinde yapmaları gerekenler hatırlatıldı. Taburcu edilen 5 kişi, kendilerini alkışlayan sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılırken, sağlık personeli tebrik edildi.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ<br>2020-04-16 12:48:48<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.