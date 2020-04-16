(Görüntülü) Sakarya'da koronavirüsü yenenler alkışlarla uğurlandı

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SAKARYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi?nde koronavirüs tedavisi gören 5 hasta alkışlarla taburcu edildi.<br>Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi?nde koronavirüs tedavisi gören 5 hasta alkışlarla taburcu edildi. Hastaneden ayrılan hastalara yapmaları gerekenler hatırlatılırken, taburcu olan 5 hasta sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, sağlık çalışanları tebrik edildi.DHA-Genel Türkiye-Sakarya <br>2020-04-16 13:18:13<br>

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