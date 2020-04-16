Hendekli çiftçiler ihtiyaç sahipleri için tarlalarında ürün yetiştirecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hendekli çiftçiler ihtiyaç sahipleri için tarlalarında ürün yetiştirecek

DHA

Ramiz Kaan OKTAR/HENDEK (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Hendek ilçesinde koronavirüse karşı örnek bir projeyi hayata geçiren çiftçiler, tarlaların bir kısmını ihtiyaç sahipleri için ekme kararı aldı. Belediyenin desteklediği proje ile 65 dönümlük araziye patates, soğan, salatalık ve biber dikilirken, elde edilen ürünler ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Hendek Kargalı Yeniköy Mahallesi´nde yaşayan çiftçiler, tarlalarının bir kısmını ihtiyaç sahipleri için ekme kararı aldı. Çiftçiler 65 dönüm arazilerini ihtiyaç sahiplerine ayırdı. Hendek Belediyesi çiftçilere gübre ve tohum desteği sağlayacağını...

Hendekli çiftçiler ihtiyaç sahipleri için tarlalarında ürün yetiştirecek

<br>Ramiz Kaan OKTAR/HENDEK (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Hendek ilçesinde koronavirüse karşı örnek bir projeyi hayata geçiren çiftçiler, tarlaların bir kısmını ihtiyaç sahipleri için ekme kararı aldı. Belediyenin desteklediği proje ile 65 dönümlük araziye patates, soğan, salatalık ve biber dikilirken, elde edilen ürünler ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.<br>Hendek Kargalı Yeniköy Mahallesi´nde yaşayan çiftçiler, tarlalarının bir kısmını ihtiyaç sahipleri için ekme kararı aldı. Çiftçiler 65 dönüm arazilerini ihtiyaç sahiplerine ayırdı. Hendek Belediyesi çiftçilere gübre ve tohum desteği sağlayacağını açıklarken, ihtiyaç sahiplerine ayrılan tarım arazisine ilk ekim işlemi bugün gerçekleştirildi. Çiftçiler tarlalara patates, soğan, salatalık ve biber ekti. Ürünler yetiştikten sonra ihtiyaç sahibi insanlara dağıtılacak.<br>Proje hakkında konuşan çiftçi Fatih Kamış, "Koronavirüs nedeniyle insanlarımız zor zamanlar geçiriyor. Biz de köylü olarak oturduk, ne yapabiliriz dedik. Biz bize yeteriz düşüncesiyle bir kampanya başlattık. Belki insanlar işsiz kalır diye geleceğe hazırlık yapmak adına hep birlikte ürün ekme kararı aldık. Bütün köylü burada çalışıyor. Hasat iyi giderse 200 ila 250 ton ürün elde etmeyi planlıyoruz. Burada elde edilen ürünleri Hendek Kaymakamlığı ve Hendek Belediyesi´ne teslim ederek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracağız" dedi.<br>Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu da belediye olarak projeye destek verdiklerini açıklayarak, "Vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Her birinden Allah razı olsun. Bu projeyi Hendek genelinde toplamda 300 dönüme kadar çıkarmayı planlıyoruz. Çalışmalarımız başladı. Hendek, Türkiye´de örnek olacak bir işe imza atıyor. Muhtarımız ve mahalle sakinleri, kadınıyla, çocuğuyla bu yıl tarlalarında ihtiyaç sahipleri için ter dökecek. Bu dayanışma projesine destek olduk, tüm imkanlarımızı seferber ettik" diye konuştu.<br>DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Hendek Ramiz Kaan OKTAR<br>2020-04-16 14:50:48<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TÜBİTAK, ekonomik ve yerli mısır tohumculuğu projesini destekleyecek
YEREL HABERLER TÜBİTAK, ekonomik ve yerli mısır tohumculuğu ...
Tatangalar’dan SAÜ’ye tebrik
YEREL HABERLER Tatangalar’dan SAÜ’ye tebrik
(Görüntülü) Sakarya'da koronavirüsü yenenler alkışlarla uğurlandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sakarya'da koronavirüsü yenenler ...
Hendek Belediye meclisi toplandı
YEREL HABERLER Hendek Belediye meclisi toplandı
Serdivan’da pazar yerleri denetleniyor
YEREL HABERLER Serdivan’da pazar yerleri denetleniyor
Sakarya’da korona virüsü yenen vatandaşlar alkışlarla taburcu edildi Taburcu edilen hastalar sağlıklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı SAÜEAH Personeli Hemşire Zeynep Keser: “Tedavi yaparken alkışlar bizeydi, şimdi taburcu oluyorsunuz ve alkışlar sizin için”
YEREL HABERLER Sakarya’da korona virüsü yenen vatandaşlar alkışlarla ...
Sakarya'da koronavirüsü yenen 5 hasta, alkışlarla taburcu oldu
YEREL HABERLER Sakarya'da koronavirüsü yenen 5 hasta, alkışlarla ...
Hayata tutunan Yusuf bebeğe Emniyet Müdürü Kaya'dan hediye
YEREL HABERLER Hayata tutunan Yusuf bebeğe Emniyet Müdürü Kaya'dan ...
Karantina süresi dolan 103 kişi evlerine uğurlandı
YEREL HABERLER Karantina süresi dolan 103 kişi evlerine uğurlandı
Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu Araçlarının dezenfekte işlemlerinin bitmesini bekleyen sağlık çalışanları kendilerine ikram edilen çay ve sıcak çorbaları içiyorlar Sakaryalı iş adamı Ertan Baylan: “Canını ortaya koyarak çalışan sağlık çalışanlarının yanında olabilmek adına bu uygulamayı hayata geçirdim”
YEREL HABERLER Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek ...
(Görüntülü) Sapanca'da 5 apartman karantinaya alındı 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sapanca'da 5 apartman karantinaya alındı 
Sapanca’da 5 apartman karantinaya alındı
YEREL HABERLER Sapanca’da 5 apartman karantinaya alındı
Sapanca'da 5 apartman karantinaya alındı 
YEREL HABERLER Sapanca'da 5 apartman karantinaya alındı 
Serdivan Belediyesi çocuklar için etkinlik videoları hazırlıyor
YEREL HABERLER Serdivan Belediyesi çocuklar için etkinlik videoları ...
Din görevlileri evden çıkamayanların tarlasını sürdü, otları tırpanladı
YEREL HABERLER Din görevlileri evden çıkamayanların tarlasını sürdü, ...
Türbe caddesinde alt yapı çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Türbe caddesinde alt yapı çalışmaları tamamlandı
Asım Safitürk'ün emekli maaşı çekilerek kendisine teslim edildi
YEREL HABERLER Asım Safitürk'ün emekli maaşı çekilerek kendisine ...
Sakarya'da mahkumların tahliyesine başlandı
YEREL HABERLER Sakarya'da mahkumların tahliyesine başlandı
Sakarya'daki eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı
YEREL HABERLER Sakarya'daki eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı ...
(Görüntülü) Şehit babası ineğini kampanyaya bağışladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şehit babası ineğini kampanyaya bağışladı
Şehit babası, Milli Dayanışma Kampanyası'na ineğini bağışladı
YEREL HABERLER Şehit babası, Milli Dayanışma Kampanyası'na ineğini ...
(Görüntülü) Emniyet Müdürü Kaya: Sosyal mesafenin korunması için çalışıyoruz 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Emniyet Müdürü Kaya: Sosyal mesafenin ...
Emniyet Müdürü Kaya, denetimlere katıldı
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü Kaya, denetimlere katıldı
Sakarya Emniyet Müdürü Kaya: Sosyal mesafenin korunması için çalışıyoruz
YEREL HABERLER Sakarya Emniyet Müdürü Kaya: Sosyal mesafenin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X