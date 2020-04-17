Taraklı’da Hüseyin Rahmi Arvasi İtfaiye Grup Amiri oldu

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde, itfaiye grup amiri Hasan Arvasi’nin emekli olmasi ile boşalan İtfaiye Grup Amirliğine oğlu Hüseyin Rahmi Arvasi getirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Taraklı İtfaiyesinde eski grup amiri Hasan Arvasi emekli olduktan sonra görevini oğlu Hüseyin Rahmi Arvasi’ye bıraktı. Aynı kurumda itfaiye eri olarak görev yapan Arvasi, Grup Amirliği görevine başlarken, vatandaşların mal ve can güvenliğini korumak için çalışacaklarını söyledi. Taraklı İtfaiye Grup Amirliğinde görev yapan itfaiyeci Hüseyin Rahmi Arvasi, özveri ile çalışacaklarını söyledi. Arvasi, “İşimiz belli. Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için el birliği ile çalışacağız. Şu anda 5 arkadaşımız var. Birlik ve beraberlik içinde işimizi en iyi şekilde yapmak için özveri ile çalışacağız. Değişik kurum ve kuruluşlarla okullarda bilgilendirme toplantıları yaparak daha iyi hizmet için elbirliğiyle çalışacağız” dedi.

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