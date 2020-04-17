Araçla çarpışan otomobil, elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

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<br>Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya), (DHA) SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde, otomobille çarpışıp, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobilde 1 kişi, yaralandı.<br>Kaza, öğle saatlerinde, Akyazı'ya bağlı Ömercikler Mahallesi Yahyalı Caddesi´nde meydana geldi. Mustafa Uysal'ın kullandığı 54 FH 874 plakalı otomobil ile Gürkan Sağlam yönetimindeki 06 HPT 90 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Uysal´ın kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan elektrik direğine çarpıp, durdu. Otomobilde bulunan Cevdet Akbaş, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Akbaş, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı Nuri KURU<br>2020-04-17 13:50:31<br>

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