(Görüntülü) 14 günlük sürenin tamamlandığı sokakta karantina bitti

ADAPAZARI?nda karantina altına alınan Mete Sokak?ta, 14 günlük sürecin tamamlanmasının ardından karantina tedbirleri kaldırıldı.<br>Sakarya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu?nun aldığı kararla Adapazarı Şeker Mahallesi Mete Sokak, 2 Nisan günü karantinaya alındı. Karantina süreci bugün doldu. Saat 12.30 sıralarında kapının açılmasının ardından sokaktaki çok sayıda vatandaş araçlarıyla işlerine gitti. Sokakta bulunan bir evde yaşayan Emre Koç, ?Süreç çok iyi geçti. Allah devletimize zeval vermesin. Zor bir süreçti ama her imkanı sağladılar. Sağlık çalışanlarımız her türlü varlıklarını hissettirdiler. Bu sokakta yaklaşık 350 kişiyiz, çoğumuz akrabayız. Kimse bu durumun böyle olmasını istemezdi.ö dedi.<br>Mete Sokak sakini Ercan Bayram, ?2 Nisan?dan bu yana gerek Valiliğimiz, gerek İl Sağlık Müdürlüğümüz, Büyükşehir ve Adapazarı Belediyemizin destekleriyle bugünleri atlattık. Hastalarımızın çoğu iyileşme sürecine girdi. Bir tek aile büyüğümüz, eniştemiz vefat etti. Mahalle dışına çıkamıyorduk ama kapının önüne inebiliyorduk. Çocuklarımızla meşgul olduk. Oyunlar oynadık, kitap okuduk. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ve Büyükşehir Belediyemizin yolladığı kitaplar ile güzel günler geçirdik. Bundan sonra normal yaşantımıza devam edeceğiz.ö diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Sakarya <br>2020-04-17 14:36:24<br>

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