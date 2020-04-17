Dayısını korona virüsten dolayı kaybeden engelli vatandaş karantina günlerini anlattı Sakarya’da karantinaya alınan Mete Sokağın gözlem süresi bitti Engelli vatandaş Cemil Bayram: “Korona virüsünden dolayı hayatını kaybeden kişi dayımdı" “Dayımı hastaneye götürdükten 3 veya 4 gün sonra sokağı karantina altına aldılar"

Ulusal pandemi olan korona virüs tedbirlerince Sakarya’da ilk karantinanın uygulandığı Mete Sokağı'n gözlem süresi bitti. Karantinaya alınan sokakta dayısını korona virüsten dolayı kaybeden engelli vatandaş karantina günlerini anlattı.

Dünya’da küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında Adapazarı İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar sonucunda Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesinde bulunan Mete Sokak 2 Nisan tarihinde karantina altına alınmıştı. Ulusal pandemi olan korona virüs tedbirlerince polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı, karantina bölgesinde son kontroller yapıldıktan sonra sokağa giriş ve çıkışlar 15 gün sonra serbest bırakıldı.

Havanında sıcak olmasını fırsat bilen sokak sakinleri ise kapı önlerine çıkarak karantinanın bitme sevincini yaşadı. Karantina süresince sokak sakinlerinin ihtiyaçları Vefa Destek Gruplarıyla sağlanmaya devam ederken Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ise sosyal medya hesabından sokağın karantina süresini bittiğini duyurarak, “Mete Sokağımızdaki karantina tedbiri 12.30'da kaldırılıyor. Kurallara uyan 62 ailemizin her ferdine, tüm ihtiyaçlarını gideren, ailelerimize gözü gibi bakan Adapazarı Vefa Destek Grubu'muza ve çalışkan mesai arkadaşlarımıza kalbi şükranlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.



Korona virüsünden dolayı hayatını kaybeden kişi dayımdı

Karantinaya alınan sokakta dayısını korona virüsten dolayı kaybeden Cemil Bayram isimli engelli vatandaş karantina günlerini anlattı. 79 yaşındaki Abdulkudüs Kocabay da teşhis edilen korona virüs sonrasında sokağın 3 veya 4 gün sonra karantinaya alındığını belirten Cemil Bayram, Abdulkudüs Kocabay’ın öz dayısı olduğunu ve bir hafta önce tedavi gördüğü hastanede korona virüsten dolayı hayatını kaybettiğini dile getirdi.



Sağlığımız, milletimiz ve vatanımız için evimizde kalalım

Sağlık çalışanları tarafından herkesin ateşlerini ölçümleri ve gerekli kontrolleri gerçekleştirildikten sonra karantinanın kaldırıldığını belirten engelli vatandaş Cemil Bayram, “Hep içerideydik, çıkmadık dışarıya. Sağlık Bakanımız, Cumhurbaşkanımızdan ve sağlık çalışanlarımızdan Allah razı olsun. İçeriden hiç çıkmadık ekmek ve diğer ihtiyaçlarımızı getirdiler, bize sıkıntı çektirmediler, her şeyimiz tamdı. Evimizde kalalım, dışarıya çıkmayalım sağlığımız için, milletimiz ve vatanımız için içeride kalalım, kurallara uyalım. Cenazemiz vardı dayımdı. Ortopedi tedavisi görüyordu kendisi beni çağırdı eve gittim ve üşüdüğünü söyledi bana, bende üşüyorsan hastaneye git dedim dayıma. Ambulans çağırdık geldi hastaneye götürdüler, dayımı hastaneye götürdükten 3 veya 4 gün sonra sokağı karantina altına aldılar, kimseyi dışarıya çıkarmadılar. Korona virüsünden dolayı hayatını kaybeden kişi dayımdı, hastaneye götürüldü tedavi altındayken 89 gün sonra hayatını kaybetti. Geçen hafta Cuma günü hayatını kaybetti 1 hafta oldu. Son kontrollerden geçtik herhangi bir şey bulunmadığından dolayı sokağı açtılar. Sağlık çalışanları gelerek bütün herkesin ateşlerini ölçerek gerekli kontrolleri gerçekleştirdiler. Bütün işlemler yapıldıktan sonra karantina kaldırıldı” diye konuştu.

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