(Görüntülü) Kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı (2)

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KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI<br>Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışma anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kavşakta iki otomobilin çarpışmasının ardından elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsünün bir kişinin yardımıyla araçtan indirilmesi ve kaldırıma oturduğu, diğer otomobilden dumanların yükseldiği görüldü.DHA-Genel Türkiye-Sakarya <br>2020-04-17 15:36:15<br>

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