Şarampole devrilen iş makinesinin sürücüsü, öldü

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<br>Ahmet ÇİLECİ/HENDEK (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, iş makinesinin şarampole devrilmesi sonucu sürücü Adem Atmaca hayatını kaybetti.<br>Olay, akşam saatlerinde Hendek'in Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Adem Atmaca'nın kullandığı forklift kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş makinesinde sıkışan Adem Atmaca itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Adem Atmaca'nın sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği tespit edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Hendek Ahmet ÇİLECİ<br>2020-04-17 22:46:41<br>

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