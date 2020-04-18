Çatı katı alev alev yandı

<br>Ramiz Kaan OKTAR/ARİFİYE (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Arifiye ilçesinde, 3 katlı evin çatı katında çıkan yangın yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.<br>Yangın, akşam saatlerinde Arifiye Cumhuriyet Mahallesi Elmas Sokak´taki F.A.´ya ait evin çatı katında çıktı. F.A.'ya ait evin çatısında bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede çatıyı tamamen kapladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine Sapanca, Adapazarı ve Akyazı´dan itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında çatı katı kullanılmaz hale geldi.<br>Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Arifiye Ramiz Kaan OKTAR<br>2020-04-17 23:42:04<br>
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