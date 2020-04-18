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Yasak dışında kalan çiftçiler üretime devam etti

DHA

Murat HAZER/KAYNARCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, sokağa çıkma yasağı kapsamı dışında bulunan çiftçiler tarlalarını sürüp, hayvanlarını otlattı. Kaynarca´da sokağa çıkma yasağı kapsamı dışında bulunan çiftçiler arazilerini sürerek ekim için hazırlık yaptı. Hayvanlarını otlatıp, yoncaları biçen çiftçiler, yasak dışında kaldıkları için yetkililere teşekkür etti. Hayvanlarını otlatan İlker Temel, "Geçim kaynağımız tarım ve hayvancılık. Şu an çiftçilerin tam ekim ve biçim zamanı. Yasak kapsamı dışında kalan çiftçiler tarlalarında üretime devam ediyor. Bir taraftan üretim...

Yasak dışında kalan çiftçiler üretime devam etti

<br>Murat HAZER/KAYNARCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, sokağa çıkma yasağı kapsamı dışında bulunan çiftçiler tarlalarını sürüp, hayvanlarını otlattı.<br>Kaynarca´da sokağa çıkma yasağı kapsamı dışında bulunan çiftçiler arazilerini sürerek ekim için hazırlık yaptı. Hayvanlarını otlatıp, yoncaları biçen çiftçiler, yasak dışında kaldıkları için yetkililere teşekkür etti. Hayvanlarını otlatan İlker Temel, "Geçim kaynağımız tarım ve hayvancılık. Şu an çiftçilerin tam ekim ve biçim zamanı. Yasak kapsamı dışında kalan çiftçiler tarlalarında üretime devam ediyor. Bir taraftan üretim yaparken diğer taraftan koronavirüs salgını ile ilgili tedbirleri de elden bırakmıyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Kaynarca Murat HAZER<br>2020-04-18 17:16:40<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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