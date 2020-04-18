Polis ekiplerinden 9 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi 9 yaşındaki Burak Efe Civan: “En sevdiğim doğum günüm bu oldu”

Korona virüs tedbirlerince sokağa çıkma kısıtlaması getirilen Sakarya’da 9 yaşındaki çocuğun doğum gününü polis ekipleri kutladı.

Dünyada küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirlerince ülkemizde de geniş güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda 31 ilde 17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00'dan, 19 Nisan Pazar gecesi saat 00.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Bu kapsamda Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde ikamet eden Civan ailesi 9 yaşındaki çocuklarının doğum günü olduğunu ve sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için kutlama yapamadıklarını 155’i arayarak polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri doğum günü pastası alıp, Civan ailesinin evine giderek 9 yaşındaki Burak Efe Civan’a sürpriz yaptı.

Yapılan sürprizden mutluluk duyduğunu ifade eden 9 yaşındaki Burak Efe Civan, “En sevdiğim doğum günüm bu oldu. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum” dedi.

Polis ekiplerine teşekkürlerini sunan Burak Efe Can’ın babası Mahmut Civan, “Bu zorlu süreçte yanımızda olan İl Emniyet Müdürlüğümüze, polislerimize çok teşekkür ediyorum. Oğlumuzun bu mutlu gününde bize daha da mutluluk verdiniz” diye konuştu.

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