Çark deresinde yüzen ördekleri polis besledi

Korona virüs tedbirleri kapsamında 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından bomboş kalan sokaklarda yiyecek bulmakta zorlanan ördekleri görev yapan polis memuru besledi.

Dünyada küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye’de geniş güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Gece 00.00 itibariyle başlayan yasak ile birlikte Sakarya halkı sokaklardan çekildi. Vatandaşların yasağa uyarak evlerinde kalmasıyla beraber şehrin birçok yeri adeta sessizliğe büründü. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri meydanda görevlerini sürdürmeye devam etti. Ördeklerin bulunduğu Çark deresi çevresinde görevli olan bir polis memuru, sokağa çıkma kısıtlamaları dolayısıyla boş kalan sokaklarda yiyecek bulmakta zorlanan ördekleri besledi.

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