Mahalle sakinlerine anons sisteminden kemençe dinletti

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde sokağa çıkma yasağı nedeniyle mahalle muhtarı mahalle sakinlerine hoparlörden kemençe dinletti.
Korona virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla alınan karar sonrası haftasonu sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Yasak nedeniyle Akyazı ilçesine bağlı Pazarköy Muhtarı mahalle sakinlerine moral olması nedeniyle anons sisteminden kemence dinletti.
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