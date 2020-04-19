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Polis bahçesini sürdü 

DHA

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, evinden çıkamayan Mehmet Ö. (67) bahçesinin sürülmesi için yardım istedi. Polis, Mehmet Ö.´nün bahçesini traktörle sürdü.  Sapanca Uzunkum Mahallesi´nde yaşayan Mehmet Ö., 65 yaş ve üstü vatandaşlar için getirilen kısıtlama nedeniyle sokağa çıkamayınca, polisi arayıp bahçesinin sürülmesi gerektiğini bildirdi. Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Ö.´nün bahçesine gitti. Bir polis memuru traktörün direksiyonuna geçerek bahçeyi sürdü. Mehmet Ö., yardımları için polislere teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Sakarya /...

Polis bahçesini sürdü 

<br>İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, evinden çıkamayan Mehmet Ö. (67) bahçesinin sürülmesi için yardım istedi. Polis, Mehmet Ö.´nün bahçesini traktörle sürdü. <br>Sapanca Uzunkum Mahallesi´nde yaşayan Mehmet Ö., 65 yaş ve üstü vatandaşlar için getirilen kısıtlama nedeniyle sokağa çıkamayınca, polisi arayıp bahçesinin sürülmesi gerektiğini bildirdi. Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Ö.´nün bahçesine gitti. Bir polis memuru traktörün direksiyonuna geçerek bahçeyi sürdü. Mehmet Ö., yardımları için polislere teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK<br>2020-04-19 20:28:24<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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