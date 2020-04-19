Polis bahçesini sürdü 

<br>İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, evinden çıkamayan Mehmet Ö. (67) bahçesinin sürülmesi için yardım istedi. Polis, Mehmet Ö.´nün bahçesini traktörle sürdü. <br>Sapanca Uzunkum Mahallesi´nde yaşayan Mehmet Ö., 65 yaş ve üstü vatandaşlar için getirilen kısıtlama nedeniyle sokağa çıkamayınca, polisi arayıp bahçesinin sürülmesi gerektiğini bildirdi. Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Ö.´nün bahçesine gitti. Bir polis memuru traktörün direksiyonuna geçerek bahçeyi sürdü. Mehmet Ö., yardımları için polislere teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK<br>2020-04-19 20:28:24<br>
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