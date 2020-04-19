(Görüntülü) Polis bahçesini sürdü

Balıkesir'de sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar için nostaljik müzik yayını yapıldı

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<br>SAKARYA?nın Sapanca ilçesinde, evinden çıkamayan Mehmet Ö. (67) bahçesinin sürülmesi için yardım istedi. Polis, Mehmet Ö.?nün bahçesini traktörle sürdü. <br>Sapanca Uzunkum Mahallesi?nde yaşayan Mehmet Ö., (67), 65 yaş uygulamasından dolayı sokağa çıkamayınca bahçesinin sürülmesi gerektiğini polise bildirdi. Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Ö.?nün bahçesine gitti. Bir polis memuru traktörün direksiyonuna geçerek bahçeyi sürdü. Mehmet Ö. yardımları için polislere teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Sakarya <br>2020-04-19 22:49:27<br>

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