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Yol uygulamasında araçla kaçan 3 kişi, kovalamaca ile yakalandı

DHA

Ahmet ÇİLECİ/HENDEK (Sakarya), (DHA) SAKARYA´nın Hendek ilçesinde, yol uygulama noktasında kontrolden otomobille kaçan 3 kişi, takip sonucu yakalanarak, gözaltına alındı. Düzce'den Hendek yönüne giden otomobil sürücüsü, dün saat 23.00 sıralarında, Beylice bölgesindeki yol uygulama noktasında kontrolden kaçtı. Hendek girişinde de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü ve beraberindekilerin bulunduğu otomobilin peşine düşüldü. Yan yoldan kaçmaya çalışan sürücü, Bayraktepe Mahallesi´ne gelince polis ekipleri tarafından aracın önü kesilerek, durduruldu. Alkollü olduğu sanılan araçtaki 3...

Yol uygulamasında araçla kaçan 3 kişi, kovalamaca ile yakalandı

<br>Ahmet ÇİLECİ/HENDEK (Sakarya), (DHA) SAKARYA´nın Hendek ilçesinde, yol uygulama noktasında kontrolden otomobille kaçan 3 kişi, takip sonucu yakalanarak, gözaltına alındı.<br>Düzce'den Hendek yönüne giden otomobil sürücüsü, dün saat 23.00 sıralarında, Beylice bölgesindeki yol uygulama noktasında kontrolden kaçtı. Hendek girişinde de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü ve beraberindekilerin bulunduğu otomobilin peşine düşüldü. Yan yoldan kaçmaya çalışan sürücü, Bayraktepe Mahallesi´ne gelince polis ekipleri tarafından aracın önü kesilerek, durduruldu. Alkollü olduğu sanılan araçtaki 3 kişi, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Hendek Ahmet ÇİLECİ<br>2020-04-20 12:03:41<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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