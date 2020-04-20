İki çocuk annesi, kendini astı

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<br>Ahmet ÇİLECİ/HENDEK (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Hendek ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Sevdiye K. (51), ahırda kendini tavana asarak intihar etti.<br>Olay, dün Hendek ilçesi Hallaç Mahallesi´nde meydana geldi. Bir süredir psikolojik tedavi gören iki çocuk annesi Sevdiye K., eşi bahçe işleriyle uğraştığı sırada ahıra giderek kendini iple tavana astı. Eşinin çağırdığı sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Sevdiye K.´nin öldüğü belirlendi.<br>İncelemenin ardından Sevdiye K.´nin cenazesi morga kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Hendek Ahmet ÇİLECİ<br>2020-04-20 12:26:15<br>

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