Evde kendini tavana asarak intihar etti

<br>Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde, İsmail Y. (66) evinde kendini iple tavana asarak, intihar etti. <br>Olay, öğle saatlerinde Akyazı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1063 Sokak´ta meydana geldi. 3 çocuk babası İsmail Y., evde kimsenin bulunmadığı sırada kendini iple tavana astı. Eve gelen yakınları İsmail Y.'yi tavana asılı bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi´ni aradı. Adrese gelen sağlık ekibi İsmail Y.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından İsmail Y.'nin cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı Nuri KURU<br>2020-04-20 13:55:15<br>
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