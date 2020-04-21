Serdivan Belediyesi maske üretimine başladı

Serdivan Belediyesi günlük ortalama 40 bin maske üretiyor.

Serdivan Belediyesi, korona virüs salgınından korunmada en çok ihtiyaç duyulan ürünlerden bir tanesi olan maskelerin üretimi için harekete geçti. Belediye bünyesinde kurulan üretim tesisinde; tamamen hijyenik yöntemlerle üretilen maskeler, çağrı merkezine gelen talepler doğrultusunda vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Vatandaşların korona virüsten etkilenmemesi için belediye olarak tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Korona virüs salgınıyla topyekun mücadele içerisindeyiz. Bu süreçte vatandaşlarımıza destek olabilmek için günlük ortalama 40 bin adet maske üretiyoruz. Personelimizin sağlığı noktasında tüm önlemlerimizi de aldık. Bu sürece en güçlü desteği vermek için gayret edeceğiz” dedi.

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