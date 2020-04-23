23 Nisan´ı evlerinde kutladılar

<br>Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya),(DHA)SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde görev yapan 3 öğretmen, uzaktan eğitim sistemi ile sınıfındaki öğrencilerle buluşarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı´nı kutladı. <br>Sakarya'daki Atatürk İlkokulu´nda görev yapan sınıf öğretmenleri Esra Berber, Canan Ay ve Merve Toprak, uzaktan eğitim sistemi ile çocuklarla birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı´nı kutladı. Koronavirüs salgını nedeniyle evlerden kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için hazırladıkları koreografiyi `Ben Türk Çocuğuyum´ adlı şiir ile birlikte sahneleyen çocuklar ve öğretmenler, kaydettikleri bu görüntüyü paylaştı. <br>Konuyla ilgili olarak konuşan Esra Berber, Canan Ay ve Merve Toprak, "Koronavirüs tedbirleri nedeniyle dışarı çıkamayan çocuklarımıza 23 Nisan coşkusunu yaşatmak istedik. 23 Nisan´ın 100´üncü yıl şerefine yazılmış olan `Ben Türk Çocuğuyum´ marşını çocuklarla seslendirdik. Okulumuzun ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" dedi. <br> DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR<br>2020-04-23 10:13:47<br>
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