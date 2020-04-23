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Başkan Kılıç’tan çocuklara 23 Nisan sürprizi Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, 23 Nisan doğumlu ilk okul öğrencilerinin evlerinde hediye gönderdi

İHA

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilçedeki 23 Nisan doğumlu ilk okul öğrencileri ile görüntülü olarak görüşerek doğum günlerini kutladı, hediyelerini evlerine gönderdi.

Başkan Kılıç’tan çocuklara 23 Nisan sürprizi Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, 23 Nisan doğumlu ilk okul öğrencilerinin evlerinde hediye gönderdi

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilçedeki 23 Nisan doğumlu ilk okul öğrencileri ile görüntülü olarak görüşerek doğum günlerini kutladı, hediyelerini evlerine gönderdi.
Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, ilçedeki 23 Nisan doğumlu olan ilk okul öğrencilerin doğum günlerini görüntülü görüşerek kutladı ve hediyelerini evlerine gönderdi. 23 Nisan doğumlu olan ilkokul öğrencilerine doğum günü sürprizi yapan Başkan Kılıç, Türk Milletinin evlatlarına verdiği önemi bir nebze de olsa yatsıtmak istediklerini ifade etti.
Başkan Kılıç, “Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evlerinde geçirmek zorunda kalan kıymetli miniklerimize ülkemizin verdiği değeri bir nebzede olsa kendilerine göstermek istedik. 23 Nisan 1920 tarihinde Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi açılmış Türk halkının egemenliği ilan edilmiştir. Ankara da yanan meşale Anadolu’yu sarmış aziz milletimizin gayreti ve fedakarlığı ilede günümüze kadar güçlenerek gelmiştir. Bu duygular ile başta evlatlarımızın ve Aziz Milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik ediyorum” dedi.
23 Nisan doğumlu ilk okul öğrencilerine hediyeler belediye personeli tarafından takdim edilirken öğrencilere mektup da yollayan Başkan Kılıç şu ifadelere yer verdi:
“En kıymetlilerimize; Sevgili evlatlarımız, bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. 23 Nisan tüm dünya çocuklarına armağan edilmiş, milli bayramlarımızdan biridir. Böylesine önemli bir günün en kıymetlilerimiz olan siz değerli çocuklarımıza armağan edilmesi sizlere olan güveni ve beklentiyi ifade etmektedir. 23 Nisan 1920 tarihinde Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi açılmış Türk halkının egemenliği ilan edilmiştir. Ankara da yanan meşale Anadolu’yu sarmış aziz milletimizin gayreti ve fedakarlığıyla da günümüze kadar güçlenerek gelmiştir. Şanlı tarihimiz zaferler, fetihler, başarılar ile doludur. Milletimiz evlatlarına, gençlerine güveniyor. Sizler de kendinize güvenin, geleceğimizi inşa etme yolunda emin adımlarla yürüyeceyinizden kuşkumuz yok.Tarihimizin böylesine anlamlı bir gününün yıl dönümünü geçmiş yıllarda olduğu gibi sizlerle birlikte okul bahçelerimizde, sokaklarımızda, konferans salonlarımızda coşku ile kutlamayı arzu ediyorduk fakat tüm dünyayı saran Korona virüs nedeni ile alınan önlemler kapsamında etkinliklerimizi erteleme kararı aldık. Bu vesile ile de ilçemizde 23 Nisan doğumlu olan ilkokul öğrencilerimizin doğum günlerini kutlamak, aziz milletimizin evlatlarına verdiği önemi bir nebze de olsa göstermek istedik. Bu duygu ve düşünceler ile 23 Nisan’da doğan siz değerli kardeşlerimin doğum gününü kutluyor, tüm evlatlarımız başta olmak üzere Aziz Milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik ediyorum. Bizler sizler için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz, sizler de sizden sonra gelecek nesiller için hayallerinizin peşinden koşacaksınız. Ülkemizin geleceği değerli evlatlarım, sizleri kalben selamlamanın mutluluğu içerisindeyim.”

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