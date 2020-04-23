Sakarya'da, 23 Nisan çocuklarına doğum günü sürprizi

<br>Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bugün doğum günü olan 7 çocuğa, pastayla sürpriz yapılıp, hediye verildi. <br>Akyazı´da yaşayan ve 712 yaş grubunda olan 23 Nisan doğumlu 7 çocuğa, Akyazı Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sürpriz doğum günü hazırlandı. Türk bayraklarıyla donatılan ve ses sistemi kurulan minibüsle çocukların evlerine gidildi. Çocuklar, 23 Nisan şarkılarının çalındığı minibüsü görünce şaşırıp, çok mutlu oldu. Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir ve öğretmenler; Ebrar Ünlütürk, Muhammed Ali Şükür, Eren Öztürk, Nisa Göl, Elif Azra Kavi, Muhammed Eymen Kılıç ve Mustafa Ebubekir Erdem´in evlerine pastayla giderek, çocuklara hediyeler verdi. Doğum günleri kutlanan çocuklar, sürpriz için teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Akyazı Nuri KURU<br>2020-04-23 17:48:06<br>

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