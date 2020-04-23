Birleşik Arap Emirlikleri'nden getirilen 347 kişi yurda yerleştirildi

<br>Ramiz Kaan OKTAR/HENDEK (Sakarya), (DHA)BİRLEŞİK Arap Emirlikleri'nden getirilen 347 kişi Sakarya´nın Hendek ilçesindeki yurda yerleştirildi.<br>Birleşik Arap Emirlikleri´nden Türkiye´ye getirilen 347 kişi, İstanbul Havalimanı'nda sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından otobüslerle Sakarya´ya getirildi. Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Hendek Öğrenci Yurduna getirilenler, sağlık kontrollerinin ardından odalarına yerleştirildi. 347 kişi koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca yurtta karantinada tutulacak.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Hendek Ramiz Kaan OKTAR<br>2020-04-23 21:08:48<br>
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