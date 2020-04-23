Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen 349 vatandaş yurda yerleştirildi

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Birleşik Arap Emirlikleri'nden uçakla bayramı aileleriyle geçirmeleri için yurda getirilen 349 vatandaş, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Sakarya'nın Hendek ilçesindeki KYK yurduna yerleştirildi.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları yurda getirilmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıkladığı Türk vatandaşların bayramı ülkelerinde geçirebilmeleri için başlatılan tahliye operasyonları kapsamında vatandaşlar Birleşik Arap Emirlikleri'nden ülkeye geldi. Uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen kafile, sağlık kontrolünden geçirilerek otobüslere bindirildi. Polis ve sağlık ekiplerinin eşlik ettiği otobüsler akşam saatlerinde Sakarya'nın Hendek ilçesindeki yurtlara ulaştı. Ateş ölçümleri ve muayeneleri yapılan 349 kişi ilçedeki KYK'ya bağlı Hendek Abdurrahman Gürses Yurdu'na yerleştirildi. Ülkelerine dönmenin mutluluğunu yaşayan kafile, yurtta 14 gün karantinada kaldıktan sonra yeniden sağlık kontrolünden geçerek yaşadıkları kentlere gönderilecek.

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