İstanbul'da 600 bin TL tahsilat yaptıktan sonra kaçtı, Karasu'da yakalandı

<br>Güven HASBAŞ/KARASU (Sakarya), (DHA)- İSTANBUL'da, iş insanı B.A., M.M.'den alacağı olan 600 bin TL'nin tahsilatı için yolladığı Metin Y. tarafından dolandırıldı. Parayla birlikte kayıplara karışan Metin Y., Sakarya'nın Karasu ilçesinde yakalandı.<br>İstanbul´da ticaretle uğraşan B.A., daha önceden alışveriş yaptığı M.M.'den alacağı olan 600 bin TL için, birlikte çalıştığı Metin Y.'yi tahsilata gönderdi. İddiaya göre B.A., M.M.'den parayı alan Metin Y.´nin telefonunu kapattığını ve kayıplara karıştığını fark edince durumu polise bildirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip, Metin Y.´nin Sakarya´nın Karasu ilçesinde olduğunu tespit etti. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nden de destek alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Metin Y.´yi Karasu´da akrabalarının evinde yakalayarak gözaltına aldı. Üzerindeki 16 bin TL'ye el konulan Metin Y., sorgulamak için İstanbul´a götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Güven HASBAŞ<br>2020-04-24 00:48:23<br>
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