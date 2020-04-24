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İstanbul'da 600 bin TL tahsilat yaptıktan sonra kaçtı, Karasu'da yakalandı

DHA

Güven HASBAŞ/KARASU (Sakarya), (DHA)- İSTANBUL'da, iş insanı B.A., M.M.'den alacağı olan 600 bin TL'nin tahsilatı için yolladığı Metin Y. tarafından dolandırıldı. Parayla birlikte kayıplara karışan Metin Y., Sakarya'nın Karasu ilçesinde yakalandı. İstanbul´da ticaretle uğraşan B.A., daha önceden alışveriş yaptığı M.M.'den alacağı olan 600 bin TL için, birlikte çalıştığı Metin Y.'yi tahsilata gönderdi. İddiaya göre B.A., M.M.'den parayı alan Metin Y.´nin telefonunu kapattığını ve kayıplara karıştığını fark edince durumu polise bildirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip,...

İstanbul'da 600 bin TL tahsilat yaptıktan sonra kaçtı, Karasu'da yakalandı

<br>Güven HASBAŞ/KARASU (Sakarya), (DHA)- İSTANBUL'da, iş insanı B.A., M.M.'den alacağı olan 600 bin TL'nin tahsilatı için yolladığı Metin Y. tarafından dolandırıldı. Parayla birlikte kayıplara karışan Metin Y., Sakarya'nın Karasu ilçesinde yakalandı.<br>İstanbul´da ticaretle uğraşan B.A., daha önceden alışveriş yaptığı M.M.'den alacağı olan 600 bin TL için, birlikte çalıştığı Metin Y.'yi tahsilata gönderdi. İddiaya göre B.A., M.M.'den parayı alan Metin Y.´nin telefonunu kapattığını ve kayıplara karıştığını fark edince durumu polise bildirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip, Metin Y.´nin Sakarya´nın Karasu ilçesinde olduğunu tespit etti. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nden de destek alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Metin Y.´yi Karasu´da akrabalarının evinde yakalayarak gözaltına aldı. Üzerindeki 16 bin TL'ye el konulan Metin Y., sorgulamak için İstanbul´a götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Güven HASBAŞ<br>2020-04-24 00:48:23<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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