(Görüntülü) Sakarya'da denetimlerde 118 kişiye ceza yazıldı

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<br>Sakarya'da denetimlerde 118 kişiye ceza yazıldı<br>SAKARYA?da, sokağa çıkma kısıtlamasında 2 günde 118 kişiye idari para cezası kesildi. <br>Sakarya?da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri denetimlerde bulundu. Vatandaşların büyük bölümü sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ederken, Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehrin giriş ve çıkışlarında oluşturulan uygulama noktalarında araçlar durdurularak kontrolde bulunuldu. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişilerle ilgili işlem yapıldı. 2 gün içerisinde yapılan denetimlerde 118 kişiye idari para cezası uygulandı. DHA-Genel Türkiye-Sakarya <br>2020-04-25 22:30:52<br>

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