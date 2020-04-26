Devrilen traktördeki baba öldü, oğlu yaralı

<br>İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA) - SAKARYA´nın Sapanca ilçesinde, tarla yolunda kontrolden çıkıp, devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirirken, oğlu ise yaralandı. <br>Kaza, sabah saatlerinde, Akçay Mahallesi´nde meydana geldi. Oğlu A.Y. ile birlikte tarlaya çalışmaya giden Vahap Yılmazkaya'nın kullandığı 54 SE 331 plakalı traktör, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesiyle gelen sağlık görevlileri, yaralanan baba ile oğlunu ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan ve sağlık durumu kritik olan Vahap Yılmazkaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. A.Y.'nin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK<br>2020-04-26 14:52:44<br>

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