Eski TRT Genel Müdürü Demiröz, son yolculuğuna uğurlandı

<br>Ramiz Kaan OKTAR/ERENLER (Sakarya),(DHA)- YAŞAMINI yitiren eski TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz´ün (70) cenazesi, Sakarya´nın Erenler ilçesinde toprağa verildi. <br>Eski TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz, dün hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Demiröz´ün cenazesi, Erenler ilçesinde bulunan Erenler Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine eşi Fehamet Demiröz, kızı Betül ve oğlu Dündar Demiröz ile yakınları katıldı. <br> DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Erenler Ramiz Kaan OKTAR<br>2020-04-26 15:21:36<br>
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