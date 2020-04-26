Eski TRT Genel Müdürü Demiröz, son yolculuğuna uğurlandı

Daha önce domuz gribi geçirmek korona açısından avantaj mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Ramiz Kaan OKTAR/ERENLER (Sakarya),(DHA)- YAŞAMINI yitiren eski TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz´ün (70) cenazesi, Sakarya´nın Erenler ilçesinde toprağa verildi. <br>Eski TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz, dün hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Demiröz´ün cenazesi, Erenler ilçesinde bulunan Erenler Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine eşi Fehamet Demiröz, kızı Betül ve oğlu Dündar Demiröz ile yakınları katıldı. <br> DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Erenler Ramiz Kaan OKTAR<br>2020-04-26 15:21:36<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.