İzin alarak sokak hayvanlarını besledi

<br>Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya),(DHA) - SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde Mehmet Kurt (57), sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaymakamlıktan izin alarak sokak hayvanlarını besledi. <br>Akyazı´ya bağlı Yeni Mahalle´de yaşayan Mehmet Kurt, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hayvanları beslemek için Akyazı Kaymakamlığı´ndan izin aldı. Mehmet Kurt mahalle mahalle gezerek, sokaklardaki kuş, kedi, köpek gibi hayvanlar için mama ve yem bıraktı. 4 gün boyunca mahalle mahalle gezen Mehmet Kurt, ''Ben Allah rızası için bunu 10 yılı aşkın süredir gönüllü olarak yapıyorum. Bazı vatandaşlar, 'niye mama koyuyorsunuz, niye su koyuyorsunuz?´ diye tepki gösteriyor. Ben bu işi vicdanımın sesini duyarak yapıyorum. Gönüllü arkadaşlarımla hayvan barınağı kurduk beslenme barınma ve sağlık ihtiyaçlarını karşılıyoruz'' dedi. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Akyazı Nuri KURU<br>2020-04-26 17:03:22<br>
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