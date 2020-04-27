Sokağa çıkma kısıtlaması bitti, vatandaşlar dışarı akın etti Sakarya’da banka, market ve PTT gibi yerlerde oluşan kuyrukları polis kontrol etti

Sakarya’da korona virüs kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle birlikte vatandaşlar dışarı akın etti. Haftanın ilk gününde banka, PTT ve market gibi yerlerde oluşan kuyrukları polis ekipleri kontrol altında tuttu.

Dünyayı saran korona virüsü kapsamında virüsün yayılmasını engellemek için alınan kararlar artıyor. Kararlar neticesinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. Kısıtlamanın sona ermesi ve haftanın ilk günü olması nedeniyle vatandaşlar dışarı akın etti. Sakarya’da semt pazarları ve banka önleri vatandaşlarla doldu. Polis ekipleri, zabıta ekipleriyle birlikte pazar girişinde önlemleri artırırken, banka önlerinde bulunan kalabalıklara sosyal mesafe uyarısı yapıldı.

PTT ve banka önlerinde oluşan kuyrukları polis ekipleri kontrol altında tuttu.

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