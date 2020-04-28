Sakarya'da, kayıp sara hastası aranıyor

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<br>Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya), (DHA) SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde, evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan sara hastası Ersin Kaya´nın (32) bulunması için arama çalışması başlatıldı. <br>Akyazı'ya bağlı Taşağıl Mahallesi´nde yaşayan, sara hastası Ersin Kaya, evden dün ayrıldıktan sonra ortadan kayboldu. Haber alınamayan Kaya´yı çevrede arayan yakınları, bulamayınca jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine mahalleye AFAD, jandarma ve aramakurtarma ekipleri sevk edildi. Aramakurtarma ekiplerinin çalışmalarına mahalleli de destek verdi. Ekipler ve ilçede yaşayanlar, ormanlık alanlar ile mahallede kayıp Ersin Kaya'yı arıyor.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Akyazı Nuri KURU<br>2020-04-28 16:26:49<br>

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