Salgın nedeniyle mevlit yapamayınca hayvanı satıp parasını kampanyaya bağışladı

<br>Murat HAZER/KAYNARCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, Muhsin Çiftçioğlu ve oğlu Murat Çiftçioğlu, her yıl ramazan ayında yaptıkları mevlidi koronavirüs nedeniyle yapamayınca, satın aldıkları danayı satıp, parasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.<br>Kaynarca İşaret Mahallesi'nde oturan Muhsin Çiftçioğlu (66) ve oğlu Murat Çiftçioğlu (32), her yıl Ramazan ayında hayvan keserek mahallede yaptıkları mevlidi koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştiremeyince, aldıkları hayvanı satıp parayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı. Hayvanı 5 bin TL'ye satan aileden parayı Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli teslim aldı. <br>Murat Çiftçioğlu her sene ramazanda 1 dana kestiklerini ve mevlit yaptıklarını söyleyerek, "Cumhurbaşkanımızın bu sene başlattığı kampanyaya bizimde bir katkımız olsun istedik, bu sene de bir araya gelemediğimizden ve toplulukta yemek yiyemediğimizden dolayı bu danamızı bağışlıyoruz" dedi. <br>Satılan hayvanın parasını kampanyaya bağışlamak üzere teslim alan Murat Kefli ise, "Bu ailemiz her yıl ramazan ayında dana keserek iftar yapıyorlardı. Bu yıl buna imkan olmadığı için bu gönüllerinden geçen hizmeti Cumhurbaşkanımızın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladılar. Kendilerine hem Cumhurbaşkanımız hem de şahsım adına teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar oldukça örnek bir davranış yaptılar" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Kaynarca Murat HAZER<br>2020-04-28 20:41:15<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.