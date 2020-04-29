Markete maskesiz girdi, ateşi yüksek çıkınca hastaneye kaldırıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Ramiz Kaan OKTAR/SERDİVAN (Sakarya),(DHA)SAKARYA´nın Serdivan ilçesinde, maskesiz markete girmesine izin verilmediği için polise direnen İran uyruklu P.A. (39) isimli kadın, yapılan sağlık kontrolünde yüksek ateşi olması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.<br>Serdivan´da bulunan bir markete maskesiz girmek isteyen kadın, mağaza çalışanlarının uyarılarına aldırış etmeyip mağazaya girince, polise haber verildi. Gelen polis ekipleri, İran uyruklu P.A. isimli kadına Hıfzıssıhha kararlarına ihlalden 3 bin 186 TL idari para cezası yazmak istedi. P.A. ise polislere direnmeye başladı. Gözaltına alınan kadın, ekip otosuyla Serdivan İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne götürüldü. P.A.´nın emniyet müdürlüğüne girişte koronavirüs tedbirleri kapsamında ateşi ölçüldü. Ateşinin yüksek olduğu belirlenen kadın, polis merkezi önüne çağırılan 112 Acil ekiplerince Toyotasa Acil Yardım Hastanesi´ne sevk edildi. Hakkında, `Halk sağlığını tehlikeye sokma´ suçlamasıyla idari işlem başlatılan kadının, koronavirüs test sonucu çıkana kadar hastanede gözetim altında tutulacağı öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Serdivan Ramiz Kaan OKTAR<br>2020-04-29 16:19:00<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.