Markete maskesiz girdi, ateşi yüksek çıkınca hastaneye kaldırıldı

<br>Ramiz Kaan OKTAR/SERDİVAN (Sakarya),(DHA)SAKARYA´nın Serdivan ilçesinde, maskesiz markete girmesine izin verilmediği için polise direnen İran uyruklu P.A. (39) isimli kadın, yapılan sağlık kontrolünde yüksek ateşi olması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.<br>Serdivan´da bulunan bir markete maskesiz girmek isteyen kadın, mağaza çalışanlarının uyarılarına aldırış etmeyip mağazaya girince, polise haber verildi. Gelen polis ekipleri, İran uyruklu P.A. isimli kadına Hıfzıssıhha kararlarına ihlalden 3 bin 186 TL idari para cezası yazmak istedi. P.A. ise polislere direnmeye başladı. Gözaltına alınan kadın, ekip otosuyla Serdivan İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne götürüldü. P.A.´nın emniyet müdürlüğüne girişte koronavirüs tedbirleri kapsamında ateşi ölçüldü. Ateşinin yüksek olduğu belirlenen kadın, polis merkezi önüne çağırılan 112 Acil ekiplerince Toyotasa Acil Yardım Hastanesi´ne sevk edildi. Hakkında, `Halk sağlığını tehlikeye sokma´ suçlamasıyla idari işlem başlatılan kadının, koronavirüs test sonucu çıkana kadar hastanede gözetim altında tutulacağı öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Serdivan Ramiz Kaan OKTAR<br>2020-04-29 16:19:00<br>
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