MÜSİAD vatandaşların bakkallara olan 35 bin 600 TL'lik borcunu ödedi

<br>Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun, vatandaşların 6 bakkala olan 35 bin 600 TL'lik borcunu ödedi. Yaşar Coşkun, ramazan bereketini paylaştıklarını belirterek, ''İnsanlığın iyiliğe her şeyden daha çok ihtiyacı olduğu bugünlerde bir nebze de olsa ihtiyaç sahiplerimize derman olmaya çalışıyoruz'' dedi. <br>MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun, Adapazarı'nın Karaman, Korucuk, Karaosman ve Kömürpazarı Mahalleri ile Erenler'in Küpçüler Mahallesi'nde bulunan 6 bakkalı ziyaret etti. Vatandaşların bakkallara olan 35 bin 600 TL'lik borcu ödendi. Yaşar Coşkun, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine derman olmaya çalıştıklarını belirterek, "Komşusu açken tok yatan, bizden değildir hadis-i şerifini her zaman kendisine şiar edinmiş bir millet olarak, medeniyetimizin anlamlı miraslarından zimem defteri ile ramazan bereketini paylaşıyoruz. İnsanlığın iyiliğe her şeyden daha çok ihtiyacı olduğu bugünlerde bir nebzede olsa ihtiyaç sahiplerimize derman olmaya çalışıyoruz. Bugün 6 adet bakkalımızın defteri alınarak, veresiye alan vatandaşlarımızın borçları ödendi. Destek ve duaları için tüm üyelerimize teşekkür ederiz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ<br>2020-04-30 00:00:33<br>

