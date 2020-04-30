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Korona virüsünü yenen sağlık çalışanları göreve geri dönüyor

İHA

Sakarya'da korona virüsünü yenen sağlık çalışanları görevine geri dönüyor.

Korona virüsünü yenen sağlık çalışanları göreve geri dönüyor

Sakarya'da korona virüsünü yenen sağlık çalışanları görevine geri dönüyor.
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, ilk olarak Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde virüse yakalanarak hastalığı atlatan aralarında hekim, hemşire, ebe, temizlik ve güvenlik görevlileri bulunan sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Dünya'nın korona virüs salgını karşısında zorlu bir sınav verdiğini dile getiren Öğütlü, bu zor süreçte vatandaşların sağlığı için en ön safta yer alan sağlık çalışanlarının bütün risklerle beraber, büyük fedakarlıklar yaparak hastalara şifa olmak için canla başla çalıştıklarını dile getirdi. Öğütlü, “Herkes evinde virüse karşı izole olmaya çalışırken, sağlık çalışanlarımız meslek aşkı ile hastalarımıza şifa için ailesinden, sevdiklerinden uzak kalarak bu süreçte kahramanca mücadele ediyor. İyileşen hekimlerimiz, personelimiz yine görevinin başına dönüyor. Sizlerin hakkı ödenmez, salgınla mücadelede göstermiş olduğunuz üstün gayret, fedakarlık ve sabrınızdan dolayı şükranlarımı sunuyorum” dedi.
112 İl Ambulans Servisi Başhekimliğini de görev yaparken enfekte olan personeli de ziyaret eden Öğütlü, bu süreçte hastalığı atlatan tüm sağlık çalışanlarına İl Sağlık Müdürlüğü adına geçmiş olsun notu ile çikolata ve çiçek gönderdi. Görevi başına dönen sağlık çalışanları gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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