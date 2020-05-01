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Bakan Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu’nun son kesiminde incelemelerde bulundu 73 kilometrelik 6’ncı kesimde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor Otoyol, son kesimi tamamlandıktan sonra hizmete açılacak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “Marmara Bölgesi ve denizini adeta bir altın kolye gibi işlemeye çalışıyoruz”

İHA

Yapımı devam eden Kuzey Marmara Otoyolu'nun 6'ncı kesimi olan Akyazı Şantiyesi'ne gelerek çalışmaları yerinde inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "6'ncı kesim 73 kilometre, çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah yıl sonunda burayı açmayı, faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Marmara Bölgesi ve denizini adeta bir altın kolye gibi işlemeye çalışıyoruz" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu’nun son kesiminde incelemelerde bulundu 73 kilometrelik 6’ncı kesimde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor Otoyol, son kesimi tamamlandıktan sonra hizmete açılacak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “Marmara Bölgesi ve denizini adeta bir altın kolye gibi işlemeye çalışıyoruz”

Yapımı devam eden Kuzey Marmara Otoyolu'nun 6’ncı kesimi olan Akyazı Şantiyesi’ne gelerek çalışmaları yerinde inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “6’ncı kesim 73 kilometre, çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah yıl sonunda burayı açmayı, faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Marmara Bölgesi ve denizini adeta bir altın kolye gibi işlemeye çalışıyoruz" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbulKocaeli ve Sakarya trafiğini oldukça rahatlatması beklenen ve 21 Aralık 2020'de tamamlanacak Kuzey Marmara Otoyolu’nda çalışmaların büyük bir kısmının tamamlanmasının ardından 6’ıcı kesim olarak adlandırılan Akyazı Şantiyesi’ne gelerek incelemelerde bulundu. Yetkililerden çalışmalar ile ilgili bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, iki kıtayı birleştirerek aynı anda 4 aracın yan yana geçebileceği tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu’nda çalışmaların büyük bir kısmının tamamlandığını belirtti. 6’ncı kesim olarak adlandırılan bölgenin 73 kilometre uzunluğunda olduğunu, çalışmaların ise hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, 400 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu'nun yıl sonunda faaliyete geçmesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.
Bakan Karaismailoğlu, otoyolun sadece bir yol olmadığını, yapılan yatırımlar ile birlikte bulundukları bölgeye; ekonomide, istihdamda, üretim ile ticarette büyük kazanımlar sağlayacağını da kaydetti. Proje kapsamında Avrupa kesiminde 14 adet, Anadolu kesiminde ise 29 adet kavşak yer alıyor. 2020’de tamamlanması beklenilen projede Silivri’den otobana girecek sürücüler, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü geçtikten sonra, Akyazı’dan TEM Otoyolu'na bağlanacak. Projenin toplamında, 8 tünel, 30 viyadük, 143 köprü, 96 alt geçit, 73 üst geçit, 600 menfez bulunacak. Avrupa yakasında Trakya bölgesinin İstanbul’a ulaşımını sağlayarak, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı yolları yardımıyla, şehir içi trafiğini rahatlatarak, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerindeki trafik yoğunluğunu azaltması hedeflenen projenin Anadolu’nun İstanbul’a ulaşımını sağlayan Sakarya ve Kocaeli’deki yoğunluğun da azaltılması bekleniyor.

Marmara Bölgesi ve Denizini adeta bir altın kolye gibi işlemeye çalışıyoruz
Kuzey Marmara Otoyolu’nun faaliyet tarihinin 21 Aralık olarak planladıklarını ve 6 kesimden oluşan otoyolun 5 kesiminin faaliyete hazır olduğunu belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Kuzey Marmara Otoyolu’nun son kesimi olan kesme altının TEM Otoyolu ile birleştiği noktadayız şuanda, Akyazı mevkiindeyiz. Kuzey Marmara Otoyolu’nun toplam uzunluğu 400 kilometre ve 6 kesimden oluşuyor. KınalıYassıörenOdayeri ve Odayeri'nden Pendik/Kurtköy’e kadar 135 kilometrelik Mahmutbey kavşağından Pendik'e kadar, Pendik’ten Gebze Liman Kavşağı ve yine buradan İzmit kavşağına kadar 5’inci kesim. İzmit kavşağından kesimin son noktası olan 6’ncı kesimde Akyazı mevkiinde bulunmaktayız. 6’ncı kesim 73 kilometre, çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah yıl sonunda burayı açmayı, faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Asya ve Avrupa’yı birleştiren 400 kilometrelik bir otoyolun son kesimindeyiz. 6 kesimin toplam 5 kesimi açılmış vaziyette, 5’inci kesimde de bir kısım çalışmalar devam ediyor. 400 kilometre Kuzey Marmara Otoyolu yine İstanbulİzmir Otoyolu, Osman Gazi Köprüsü ve Çanakkale Köprüsü ile Marmara Bölgesi ve denizini adeta bir altın kolye gibi işlemeye çalışıyoruz. Tabi bu yatırımlar büyük yatırımlar, ülkemize vizyon kazandıran yatırımlar. Bunlar sadece bir yol değil, yapılan yatırımlar ile birlikte bulundukları bölgeye; ekonomide, istihdamda, üretim ile ticarette büyük kazanımlar kazandırıyor. İnşallah bu yılın sonunda 21 Aralık diye planladık Kuzey Marmara Otoyolu’nun son kesimi olan 6’ncı kesim ile birlikte İzmit kavşağını Akyazı kesimi ile tamamlayarak 400 kilometrelik yolla Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayacağız. Bu yol bittikten sonra büyük yük araçlarımız; tırlar ve kamyonlar şehir içi trafiğini ve şehirdeki yaşayan insanları etkilemeden bağımsız bir şekilde yüksek standart ve güvenlikli Kuzey Marmara Otoyolu’nu kullanarak transit bir şekilde geçiş sağlayacak. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor, yerinde arkadaşları ziyaret ettik” dedi.

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