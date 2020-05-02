Aracın çarpıp, kaçtığı karaca tedaviye alındı

"Bu işler hep kader..."

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<br>Murat HAZER/FERİZLİ(Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Ferizli ilçesinde, bir aracın çarpması sonucu yaralanan karaca jandarma ekipleri tarafından bulunarak tedaviye alındı. <br>Ferizli Sinanoğlu Mahallesi'de devriye gezen jandarma ekipleri, ormanlık alanda yaralı bir karaca gördü. Bir aracın çarpıp kaçtığı ve başından yaralandığı belirlenen karaca, jandarma ekipleri tarafından ilçe merkezine getirilerek, Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü´ne bilgi verildi. Yaralı karaca tedavisi için Kocaeli´nin Kartepe ilçesinde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya Doğal Yaşam Parkı´na götürüldü. Veterinerler, yaralanan karacayı tedaviye aldı. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Ferizli Murat HAZER<br>2020-05-02 17:29:54<br>

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