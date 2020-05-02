Kuluçkahanede çıkan yangında yüzlerce civciv, öldü

"Bu işler hep kader..."

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<br>Murat HAZER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI'nda, kuluçkahane olarak kullanılan ahırda çıkan yangında 500'e yakın civciv öldü.<br>Öğle saatlerinde, Adapazarı Kayrancık Mahallesi´nde Dursun A.'ya ait kuluçkahane olarak kullanılan ahırda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangını, müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Ahırda bulunan kuluçka makineleri kullanılmaz hale gelirken, 500´e yakın civciv öldü. Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Murat HAZER<br>2020-05-02 18:29:47<br>

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