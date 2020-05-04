(ÖZEL) Basit görülen el ve yüz yaralanmalarında doktora başvurulmalı Estetik Cerrahi Prof. Dr. Derya Özçelik: “Başka türlü ameliyatlar planlıyoruz bu seferde kalıcı hasarlar ortaya çıkıyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(ÖZEL) Basit görülen el ve yüz yaralanmalarında doktora başvurulmalı Estetik Cerrahi Prof. Dr. Derya Özçelik: “Başka türlü ameliyatlar planlıyoruz bu seferde kalıcı hasarlar ortaya çıkıyor”

İHA

Ev yaralanmalarını hafife alınmaması gerektiğini belirten Estetik Cerrahi Prof. Dr. Derya Özçelik, önlem alınmadığı süreçte daha büyük sorunların ortaya çıkacağını belirtti.

(ÖZEL) Basit görülen el ve yüz yaralanmalarında doktora başvurulmalı Estetik Cerrahi Prof. Dr. Derya Özçelik: “Başka türlü ameliyatlar planlıyoruz bu seferde kalıcı hasarlar ortaya çıkıyor”

Ev yaralanmalarını hafife alınmaması gerektiğini belirten Estetik Cerrahi Prof. Dr. Derya Özçelik, önlem alınmadığı süreçte daha büyük sorunların ortaya çıkacağını belirtti.
Çin’de ortaya çıkan ve dünyayı saran korona virüsünün yayılmamasını önlemek amacıyla 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilerin dışarı çıkması yasaklanmıştı. Alınan kararlar kapsamında hafta sonları da sokağa çıkma kısıtlamasıyla vatandaşlar evlerine kapanıyor. Evlerinde bulunan vatandaşlar, ev yaralanmalarını hafife alarak doktora başvurmuyor. Yaralanmalar sonrasında doktora gidilmesi gerektiğini belirten Plastik Cerrahi Prof. Dr. Derya Özçelik, doktora gidilmediği sürece daha büyük hasarların oluşacağını belirtti.
Estetik Cerrahi Prof. Dr. Derya Özçelik yaptığı açıklamada, “Korona salgının yaşandığı şu günlerde vaktimizin çoğunluğunu evlerimizde geçirmeye başladık. Dolayısıyla da evlerde yaralanmalar da bir artış söz konusu. Kapalı alanlarda oluşan yaralanmalar daha düşük enerjili yaralanmalar oluyor. Evde oluşan daha küçük yaralanmalar vatandaşlarımız tarafından biraz hafife alınıyor. Birde şu sıralar salgın bir hastalık olduğundan dolayı yaralanan kişiler hastaneye gitmeyi haz etmiyorlar. Elimizdeki ve yüzümüzdeki yapıların inceliğini göz önüne aldığımızda bunların gözden kaçması söz konusudur. Örneğin bir tornavida ile uğraşırken elimize batırdığımızda yada bıçağı elimize batırdığında alttan geçen çapı 2 milim olan elimizin ana sinirini kesmemiz mümkün. Ancak ciltteki kesi çok küçük olduğu için kişi bunu tahmin edemiyor. Elinin çok önemli bir yapısı kesilebileceğini düşünmüyor. Bu durumda hastaneye gitmediği zaman bu yapıların onarılması için gereken iki haftalık süreci geçirebiliyor. Bu sefer kablo gibi olan bu yapıları uç uca eklemek imkansız hale geliyor başka türlü ameliyatlar planlıyoruz bu seferde kalıcı hasarlar ortaya çıkıyor. Elimizde önemli bir yapının kesildiğini nasıl anlarız diye sorulacak olursa elimizde hareket kaybı olur. Yani bükmekte yada açmakta bir sıkıntı meydana gelebilir. Bazen kesi olmadan vurma yada çarpma ile de elimizdeki bağlardan kopma olabilir. Bunların en iyi şekilde tedavi edilebilmesi için günler içerisinde bir plastik cerraha yada bir ortopedi doktoruna mutlaka görünmemiz lazım. Kritik olan onarım için altın değerinde olan iki haftalık süreyi geçirmeyelim. Bu süreyi kaçırırsak başarılı ameliyat azalıyor. El ve yüz yaralanmaları basite alınmaması lazım aksi taktirde korona salgını geçer el ve yüzde fonksiyon kaybı ile yaşamak zorunda kalabiliriz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Benzinlikte silahlı vurgun: 1 yaralı
YEREL HABERLER Benzinlikte silahlı vurgun: 1 yaralı
Karasu’da kısıtlamalara uymayanlara polis ekiplerince 110 bin 250 TL para cezası
YEREL HABERLER Karasu’da kısıtlamalara uymayanlara polis ekiplerince ...
Sakarya’da otomobil önce direğe sonra duvara çarptı: 1 ölü
YEREL HABERLER Sakarya’da otomobil önce direğe sonra duvara çarptı: ...
İş makinesinin motor bölümündeki 5 yavru kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER İş makinesinin motor bölümündeki 5 yavru kedi ...
Erenler’de bahar temizliği sürüyor
YEREL HABERLER Erenler’de bahar temizliği sürüyor
Erenler Belediyesi vatandaşının yanında olmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Erenler Belediyesi vatandaşının yanında olmaya devam ...
Yengesine tokat attı, sokakta kaldı
YEREL HABERLER Yengesine tokat attı, sokakta kaldı
Sakarya’da vaka sayısı yüzde 2’nin altında Pandemi döneminde şehir genelinde suç oranları yüzde 47 azaldı Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir: “Sakarya tedavide Türkiye’ye örnek”
YEREL HABERLER Sakarya’da vaka sayısı yüzde 2’nin altında Pandemi ...
(Özel) Yıl sonunda hizmete açılacak Kuzey Marmara Otoyolu havadan görüntülendi 400 kilometrelik otoyolun son 73 kilometrelik Sakarya kesiminde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor Büyük bir kısmı tamamlanan otoyol 6’ncı kesiminin de tamamlanmasıyla birlikte 2020 sonunda hizmete açılacak
YEREL HABERLER (Özel) Yıl sonunda hizmete açılacak Kuzey Marmara ...
(Görüntülü) Sakarya'da kazalar kameralara yansıdı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sakarya'da kazalar kameralara yansıdı
(Özel) Sakarya'da kısıtlamayı ihlal ederek piknik hazırlığı yapan grubu drone yakaladı Kendilerini görüntüleyen drone'a el sallayarak kurdukları masaya davet ettiler
YEREL HABERLER (Özel) Sakarya'da kısıtlamayı ihlal ederek piknik ...
Kuluçkahanede çıkan yangında yüzlerce civciv, öldü
YEREL HABERLER Kuluçkahanede çıkan yangında yüzlerce civciv, öldü
Sakarya’da binlerce tavuk telef oldu Alınan numunelerin incelenmesi sonucu tavukların ölüm sebebi ortaya çıkacak Kaynarca İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nca ilçe genelinde tavuk besleyen vatandaşlar uyarıldı Sakarya Kanatlı Hayvan Üreticileri bölgede tedbir amaçlı karantina uygulamasının yapıldığını açıkladı
YEREL HABERLER Sakarya’da binlerce tavuk telef oldu Alınan ...
Aracın çarpıp, kaçtığı karaca tedaviye alındı
YEREL HABERLER Aracın çarpıp, kaçtığı karaca tedaviye alındı
Aracın çarparak yaraladığı karaca Jandarma ekiplerince bulundu Veteriner tarafından tedavi edilen karaca Milli Parklar görevlilerine teslim edildi
YEREL HABERLER Aracın çarparak yaraladığı karaca Jandarma ...
Satın aldığı danayı otomobille götürdü
YEREL HABERLER Satın aldığı danayı otomobille götürdü
İlahiyatçı Prof. Dr. Duman: “Salgın devam ederse nayram namazı kılınamaz”
YEREL HABERLER İlahiyatçı Prof. Dr. Duman: “Salgın devam ederse ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X