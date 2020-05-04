Adapazarı Belediyesi ekipleri sokak hayvanlarını unutmuyor

Adapazarı Belediyesi ekipleri sokağa çıkma yasağı süresince sokak hayvanları için yemleme yapıyor.

Adapazarı Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında her alanda kapsamlı çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların en hassas uygulamalarından biri de, sokak hayvanları. Adapazarı Belediyesi’nin yeni dönem projelerinden olan Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyonu Projesi kapsamında belediye ekipleri, Başkan Mutlu Işıksu’nun talimatıyla çalışma kapsamını genişletti. İlçenin belirlenen besleme noktalarında sahipsiz hayvanların aç ve susuz kalmamaları için destek çalışmaları devam ediyor. Sokak hayvanlarıyla ilgili de tüm tedbirleri aldıklarını aktaran Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Sahipsiz hayvanlarımız için en uygun ortamları oluşturmak, aç ve susuz kalmamalarını sağlamak adına hayvan severlerimizin de fikir ve desteklerini alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Güzel mesafeler de aldık. Ekiplerimiz her hafta bir ton yaş, 300 kilogram kuru olmak üzere toplam bin 300 kilo mamayla destek çalışmalarını sürdürüyor. Adapazarı’mızda hiçbir canlı sahipsiz değil. Desteğimiz sürecek” ifadelerini kullandı.

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