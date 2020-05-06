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Serdivan’da berberler dezenfekte ediliyor

İHA

Ülke genelinde 11 Mayıs'ta açılacak olan berberler ve kuaförleri Serdivan Belediyesi ekipleri dezenfekte yapıyor.

Serdivan’da berberler dezenfekte ediliyor

Ülke genelinde 11 Mayıs’ta açılacak olan berberler ve kuaförleri Serdivan Belediyesi ekipleri dezenfekte yapıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı normalleşme planı kapsamında 11 Mayıs’tan itibaren hizmet vermeye başlayacak olana berberler için Serdivan Belediyesi çalışmalara başladı. Korona önlemleri kapsamında kapalı olan işyerlerine yönelik dezenfekte programını devreye sokan Serdivan Belediyesi ilçe genelindeki tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının dezenfektesini gerçekleştiriyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar; “Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı normalleşme planı kapsamında biz de süratle harekete geçtik. Bu kapsamda kriz merkezimizde oluşturduğumuz program kapsamında Serdivan’daki tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarımızın dezenfektesine de hemen başladık. Süreç boyunca esnafımızın yanında olduk, bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. İnşallah Pazartesi gününe kadar tüm işletmelerimizin dezenfekte işlemlerini tamamlayacağız. Berber, kuaför ve güzellik salonlarımızın hepsi tüm hijyen ve sağlık kurallarını karşılamış olarak Pazartesi günü vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacak” dedi.
Sosyal mesafenin korunması, maske kullanımı ve temizlik kurallarına tam olarak uyulmasının artık hayatımızın en önemli unsurları arasında olduğunu belirten Alemdar, bu konuda işletme sahiplerini ve çalışanları da bilgilendirdiklerini ifade ederken rutin olarak kontrollere devam edeceklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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