93 yaşında koronavirüsü yendi

<br>Güven HASBAŞ/HENDEK (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Hendek ilçesinde, koronavirüs tedavisi gören 93 yaşındaki Fatma Karakaş, sağlığına kavuşarak alkışlarla taburcu oldu.<br>Sakarya'nın Hendek ilçesinde oturan ve kalp yetmezliği ile kronik rahatsızlıkları bulunan Fatma Karakaş, koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle Hendek Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. Fatma Karakaş, 17 gün süren koronavirüs tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlığına kavuştu. Alkışlarla taburcu olan Fatma Karakaş, 14 gün boyunca evinde karantinada tutulacak.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Hendek Güven HASBAŞ<br>2020-05-06 22:31:59<br>
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-