93 yaşında koronavirüsü yendi

Salgın nedeniyle izole yaşayanları süreç bitince ne gibi riskler bekliyor?

Onları tanıdınız mı?

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<br>Güven HASBAŞ/HENDEK (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Hendek ilçesinde, koronavirüs tedavisi gören 93 yaşındaki Fatma Karakaş, sağlığına kavuşarak alkışlarla taburcu oldu.<br>Sakarya'nın Hendek ilçesinde oturan ve kalp yetmezliği ile kronik rahatsızlıkları bulunan Fatma Karakaş, koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle Hendek Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. Fatma Karakaş, 17 gün süren koronavirüs tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlığına kavuştu. Alkışlarla taburcu olan Fatma Karakaş, 14 gün boyunca evinde karantinada tutulacak.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Hendek Güven HASBAŞ<br>2020-05-06 22:31:59<br>

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