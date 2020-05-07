Apartmanın çatısı yandı, 3 kişi dumandan etkilendi

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<br>Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) ADAPAZARI'nda sahur vakti bir apartmanın çatısında çıkan yangın endişe yarattı. 3 kişinin dumandan etkilendiği yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesi ile söndürüldü.<br>Saat 02.45 sıralarında Adapazarı Korucuk Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince bina sakinleri evlerinden çıkartılırken, apartmanı saran dumandan etkilenen 3 kişiye 112 Acil ekipleri ambulansta müdahale bulundu. Yaklaşık 1 saat süren söndürme çalışmaları sonrasında yangın kontrol altına alındı. Bina sakinleri son 1 yıl içerisinde 3'üncü kez benzer şekilde yangın çıktığını belirtti.<br>Yangınla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR<br>2020-05-07 06:11:39<br>

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