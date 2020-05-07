Sakarya'da kumar oynanan eve baskın; 22 bin lira 'sosyal mesafe' cezası

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<br>Güven HASBAŞ/HENDEK(Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Hendek ilçesindeki eve düzenlenen baskında, kumar oynatan kişi ile kumar oynayan 6 kişiye, 'sosyal mesafe kuralını ihlal'den 22 bin 50 liralık ceza kesildi.<br>Hendek Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle´deki evde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Eve düzenlenen baskında, `kumar oynamaya yer temin etme´ suçundan ev sahibi hakkında adli işlem başlatıldı. `Sosyal mesafe kuralını ihlal etmek´ten ise ev sahibinin de aralarında bulunduğu 7 kişiye 'Hıfzıssıhha Kanunu' hükümlerince toplam 22 bin 50 liralık idari para cezası yazıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Hendek Güven HASBAŞ<br>2020-05-07 12:40:46<br>

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